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Burdur'da bekçi genç kızı darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, komşusu N.A. adlı genç kızın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, çarşı ve mahalle bekçisi A.U., görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Bucak ilçesinde dün akşam N.A. adlı genç kız, bekçi olan komşusu A.U. ile görüşmeye gittiğini ve darbedildiğini iddia etti. Önce Bucak Devlet Hastanesi'ne giden N.A. ardından polise başvurarak, A.U. hakkında şikayette bulundu.

Olayın ardından hukuki süreç başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla genç kızı darbettiği öne sürülen bekçi A.U.'nun görevden uzaklaştırıldığı, hakkında idari ve adli soruşturma başladığı duyuruldu.

Adli soruşturma başlatıldı

Açıklamada, "Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U.'nun bir vatandaşımıza hakaret ve darp eyleminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak A.U. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış, ayrıca görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili idari tedbirler alınmıştır" denildi.

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