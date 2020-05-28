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İtalyanlardan Vedat Muriç bombası! Lazio peşinde

İhlas Haber Ajansı

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiliz kulüplerin peşinde olduğu öğrenilen Vedat Muriqi için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

Lazıo Vedat Muriç'i istiyor
Serie A ekiplerinden Lazio'nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muriqi hakkında yapılan haberlerde Fenerbahçe'nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muriqi ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi.

2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriqi, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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