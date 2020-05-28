Seyahat izni yasağı kalktı mı ne zaman bitiyor?

15 ilde devam eden seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademleli olarak kalkan seyahat izni yasağı şu anda 15 ilde geçerli. Peki seyahat izni yasağı olmayan iller hangisi, ne zaman tüm illerde seyahat yasağı kalkacak?

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

İlk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz hafta da 9 il ile devam etti. 15 ilde devam eden seyahat yasağı ne zaman bitecek? Hangi illerde seyahat yasağı var?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER: İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran'a kadar devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK: Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.