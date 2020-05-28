HABER /  GÜNCEL

Seyahat izni yasağı kalktı mı ne zaman bitiyor?

15 ilde devam eden seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademleli olarak kalkan seyahat izni yasağı şu anda 15 ilde geçerli. Peki seyahat izni yasağı olmayan iller hangisi, ne zaman tüm illerde seyahat yasağı kalkacak?

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

İlk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz hafta da 9 il ile devam etti. 15 ilde devam eden seyahat yasağı ne zaman bitecek? Hangi illerde seyahat yasağı var?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER: İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran'a kadar devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK: Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Yüksek sesle virüs daha çok yayılır
Süleyman Soylu'yu etkileyen film! Hanımla beraber gözyaşları içinde izledik
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp belli oldu
CHP'li Alper Taşdelen'den kendi partisine eleştiri! İktidara laf yetiştirmek yerine...
Manisa'da 'beni aldattı' deyip kız arkadaşını sokakta öldürdü
Milyonların beklediği haber geldi kamu bankasından belirli dönem ödemesiz kredi
ÖNCEKİ HABERLER
Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü! Nazan, erkek gibi güçlüydü hakim bey
Prof. Osman Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık
Türk oyun firması Peak Games 2 oyununu 1 milyar dolara satacak
Babalar günü 2020 hangi gün babalar günü ne zaman?
Bitlis'te son 13 günde koronavirüs vakası görülmedi! Vali Çağatay açıkladı
Yılmaz Özdil'e verilen kaçak villa cezası belli oldu
Yorumlar