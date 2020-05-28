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Türk oyun firması Peak Games 2 oyununu 1 milyar dolara satacak

Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD’li oyun devi Zynga’ya satacak.

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Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satış yapacağı belirtiliyor.

İddialara göre; şirket bünyesinde yer alan bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı ABD’li oyun devi Zynga 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alacak.

Peak Games, daha önce okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satmıştı.

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