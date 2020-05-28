Daum Fenerbahçe'den haber bekliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın vedasından sonra temasa geçtiği Christoph Daum dersini çalıştı. Görev için bütün hazırlıklarını yapan kurt teknik adamı henüz arayan yok.

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Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu henüz dolduramayan Fenerbahçe’de arayışlar sürerken Christoph Daum’un adı da kulislerde dolaşıyor.

Yarış Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında yoğunlaşmış görünse de sarı-lacivertlilerinin tarihine en başarılı teknik direktörlerden biri olarak adını yazdıran 66’lık Alman’la da temas var.

“Bizden haber bekle, bir iki güne seni arayacağız”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçeli yöneticiler Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Köln’de düzenlenen bir etkinlikte görüştükleri Christoph Daum’dan iletişim bilgilerini istedi. Tecrübeli Hoca’ya “Bizden haber bekle, bir iki güne seni arayacağız” denildi. Ancak o günden sonra ciddi bir girişim gerçekleşmedi.

Koç’un vetosuna takıldı

Türkiye kariyerine Beşiktaş’la başlayan, ancak en önemli başarılarını Fenerbahçe ile yaşayan Christoph Daum, 2003-06 ve 2009-10’da iki dönem görev yaptığı sarı-lacivertlilerle iki lig şampiyonluğu, bir de Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe’yle 190 kez sahne alan Daum, Aykut Kocaman’dan sonra sarı-lacivertliler en çok maça çıkan teknik direktör durumunda. Ayrıca 1995-96 şampiyon olurken 47 maçta yüzde 68,09 başarı oranı yakalayan Carlos Alberto Parreira’nın ardından da 66,42 ile en yüksek puan ortalaması olan hoca unvanına sahip. Ancak bu performanslar yeterli bulunmuyor! Başkan Ali Koç, Alman Hoca’yla çalışmaya sıcak bakmıyor.

Daum haber bekliyor

Fenerbahçe’den aldığı sinyal sonrası çalışmalara başlayan Christoph Daum’un, detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime ulaştırdığı, hatta yardımcılarını dahi belirlediği ifade ediliyor. Eski öğrencileri, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Tuncay Şanlı’yla çalışmak isteyen Daum, Fenerbahçe’den haber beklerken yöneticilerin henüz Başkan Ali Koç’u Alman Hoca için ikna edemediği belirtiliyor.

Avcı da inkâr edilmişti

Daum konusunda renk vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Abdullah Avcı konusunda da benzer bir politika izlemişti. Henüz Ersun Yanal görevdeyken Avcı’yla görüşen sarı-lacivertliler daha sonra çıkan bütün haberleri yalanlamıştı.

Buruk anıların hocası

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, 2003-04’teki zaferini, 2004-05’te de tekrarlayarak unvanını korumuştu. Ancak 2005-06’daki Denizli faciası sonrası Alman Hoca’yla yollar ayrıldı. 2009-10’da Fenerbahçe’ye geri dönen Daum, Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonun son haftasında şampiyonluk kaçınca bir defa daha sarı-lacivertlilere veda etti.