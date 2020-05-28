Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Yüksek sesle virüs daha çok yayılır

"Yüksek sesli konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla." diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Damlacık daha çok çıkıyor ve virüs de ona bağlı olarak daha çok çıkabiliyor. Mümkün olduğu kadar camide az konuşmak, konuşmak gerektiğinde de çok yüksek tonda konuşmamak önemli" diye konuştu.

Abone ol

İbadethaneler Coronavirüs'te normalleşme adımlarıları kapsamında 29 Mayıs cuma namazıyla birlikte yeniden açılıyor.

Camilerde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin iki metreye çıkarılması gerektiğini belirterek yüksek sesle konuşma konusunda da uyardı.

Uyulması gereken kurallar

İbadethaneler ve dini toplanmaların en riskli faaliyetler olduğunu belirten Ceyhan, "Şüphesiz kapalı bir ortam ve klimanın mecburen çalıştırıldığı için tedbirleri çok sıkı uygulamak gerek" dedi.

Ceyhan alınması gereken tedbirleri de "Ortak kullanılan yerlerde mümkün olduğu kadar el değdikten sonra ağza ve burna götürmeden el temizliği yapmak. En önemlisi maske ve mesafeye dikkat etmek. Klima çalışıyorsa '1,5 metre' dediğimiz o mesafeyi '2 metre' diye düşünmekte yarar var. Malum güney bölgelerde klimasız durulmayacak zamanlar olacak. Diyanet de cuma namazlarını açık alanlarda kılınmasını istedi" şeklinde sıraladı.

"Yüksek sesle virüs yayılımı daha fazla"

Prof. Dr. Ceyhan, maskelerini çıkarmak zorunda olabilecek imam ve müezzinlerin, konuşuyorlarsa 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmalarının hatta zorunlu durumlarda araya fiziksel bariyer koymalarının faydalı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

Cemaatle arasına böyle bir önlem koymasında yarar var. Özellikle yüksek sesli konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla. Damlacık daha çok çıkıyor ve virüs de ona bağlı olarak daha çok çıkabiliyor.

Mümkün olduğu kadar camide az konuşmak, konuşmak gerektiğinde de çok yüksek tonda konuşmamak önemli.

Mikrofon kullanılmasına teşvik etmek gerekir. Bizim camilerimizde duaların çoğu içten okunuyor ama özellikle 'tekbir' gibi herkesin katıldığı yüksek sesli konuşmaları alçak tonda yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir risk oluşturduğunu düşünerek gerekli tedbirleri almak gerekir.

Düğünler için açık hava tavsiyesi

Yaz ayının gelmesi ile birlikte düğün sezonunun başladığını da anımsatan Prof. Ceyhan, "Doğal olarak düğünler ve nişanlar da maskeli ve mesafeli yapılacak. Açık havada olması tercih edilmeli. Çünkü oralarda risk daha düşük. Herkesin maske takacağından, herkesin mesafeye uyacağından emin olursanız düğünler, nişanlar da yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.