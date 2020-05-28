AUZEF vize sınav tarihleri ne zaman 2020 AUZEF sınav takvimi

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak araştırması başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. AUZEF vize sınavında 20 adet soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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AUZEF sınavları ne zaman, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak araştırması başladı. AUZEF sınavları online olarak ı 1 Haziran 2020 – 14 Haziran arasında yapılacak. Online sınavda öğrencilere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecek.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sistem, 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında erişime açık olacak.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecek. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavı tamamlamanız gerekecek. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacak.

AUZEF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

1. Öğrencilerimiz, 1 Haziran 2020 Saat 11:00 – 14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) sınavlarına girebileceklerdir.

2. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.

3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir.

4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler.

5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.

6. Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir.

7. Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir.

8. Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.



9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir.

10. Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.

11. 1 Haziran 2020 Saat 11:00-14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır.

12. Çevrimiçi (online) ara sınavların başlama tarihinden önce, öğrencilerimizin sınav sistemini tanımaları amacıyla deneme sınavı açılacaktır. Deneme sınavının öğrencilerimize açılacağı tarih daha sonra duyurulacaktır.

13. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınavın son günlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.