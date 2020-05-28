ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD yönetiminin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama olasılığını gözden geçirmeye devam ettiğini açıkladı.

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Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Washington'da düzenlediği video konferansta konuşan Palmer, Türkiye'ye ilişkin olarak, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulama olasılığıyla ilgili istişare süreci devam ediyor. Bu sürecin olası sonuçlarını açıklayamam" ifadelerini kullandı.

"Türk partnerlerimizle diyaloğa devam ediyoruz"

S-400'lerin alınmasından ve olası kullanımından derin endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Palmer, "Kaygılarımız ve onların giderilmesine ilişkin yöntemler hakkında Türk partnerlerimizle diyaloğa devam ediyoruz. Türkiye'nin bu yöntemleri uygulayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.