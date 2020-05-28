Beşiktaş'ta koronavirüs testi sonuçları belli oldu

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları belli oldu.



''Testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır''

Siyah-beyazlı kulüpten, konu hakkında "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" açıklaması yapıldı.