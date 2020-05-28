Beşiktaş'ta koronavirüs testi sonuçları belli oldu

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları belli oldu.
''Testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır''
Siyah-beyazlı kulüpten, konu hakkında "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" açıklaması yapıldı.
Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2020
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