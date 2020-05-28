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Eyüpsultan'da iki arkadaş arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı

Demirören Haber Ajansı

EYÜPSULTAN'da tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

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Olay,  Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde dün saat  22.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre alkol almaya başlayan  Vidadi S.(31) ve arkadaşı Ali Ekber N.(28) nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Vidadi S., Ali Ekber N., tarafından  tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan  Vidadi S.,  kaldırıldığı hastanade hayatını kaybetti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi  kovalamaca sonucunda yakaladı.

Emniyete getirilen şüpheli Ali Ekber N'nin  arkadaşı Vidadi S. ile  olaydan önce alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir sebeple tartışmaya başladıklarını, daha sonra Vidadi S.'yi silahla vurduktan sonra korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edildi ve çıkardığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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