Diyarbakır'da korkunç olay! Feci manzarayı gören yakınları sinir krizi geçirdi

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan akraba olan 2 işçinin yakınları, olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. İşçilerin beraber mesai yaptığı arkadaşları ise yaşananları üzüntüyle izledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.