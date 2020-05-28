Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki adam tartıştığı oğlunu öldürdü

KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin ilçesi Kale Mahallesi'nde Fevzi Güldağ, tartıştığı oğlu Özgür Güldağ'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Güldağ ile oğlu Özgür Güldağ (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Güldağ evinde bulunan tabanca ile oğlu Özgür Güldağ’a ateş etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Özgür Güldağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Babanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.