Şanlıurfa'da çocukların bulduğu kadın cesedinin kimliği belirlendi

ŞANLIURFA'da dün oyun oynayan çocukların fark ettiği kadın cesedinin kimliği belli oldu. Cansız bedenin Alzheimer hastası ve bir aydır kayıp olan Hüsne Urmat'a (60) ait olduğu ortaya çıktı. Vücudunda cinayet izine rastlanmayan kadının bedeni yakınlarına teslim edildi.

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Şanlıurfa'da Veysel Karani Mahallesi’nde dün sokakta oyun oynayan çocuklar, apartman bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan kadını görünce durumu ailelerine anlatmış ardından polise haber verilmişti.

Mahalle halkının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Alzheimer hastası kadın 1 aydır aranıyormuş

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, kadının alzheimer hastası olan ve bir aydır aranan Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi. Otopside, bir ay önce evden ayrıldığı ve sonra adresini unuttuğu için geri dönemediği tahmin edilen kadının, cesedinin bulunmasından birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

Vücudunda cinayet izi yok

Vücudunda cinayete kurban gittiğine dair herhangi bir iz bulunmayan Urmat'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.