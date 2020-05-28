Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada futbol takımındaki oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamaya yer verildi.

Antrenman programına devam edecek

"Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" diyen Dr. Tekin Kerem Ülkü, açıklamasında şunları kaydetti: 27 Mayıs Çarşamba günü teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır.