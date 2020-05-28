Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran Pazartesi günü yeniden açılıyor! Baştan aşağı temizlendi
İSTANBUL'un gözde turistik mekanlarından tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden kapılarını açıyor. Açılış öncesi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nın 1 Haziran günü itibariyle yeniden kapılarını açacağı duyuruldu.
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Açılış öncesinde Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.
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Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi çarşının içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.
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