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Kocaeli'deki kazaya 'Hatalı sollama' yapan sürücü sebep oldu

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, hatalı sollamanın yapıldığı otomobile çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araca, başka araç arkadan çarptı. Kazada hatalı sürücüden kurtulmak isterken kendisi yaralanan Gökhan D., hastanede tedaviye alındı.

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Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun Yeni Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hatalı sürücüye çarpmamak için manevra yapınca..

Gökhan D. yönetimindeki 41 MB 004 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için manevra yapan Bekir T.'nin kullandığı 41 DT 940 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada iki araç da hasar görürken, sürücülerden Gökhan D. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Gökhan D.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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