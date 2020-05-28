Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 30-31 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı?

81 ilde geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bu hafta sonu yani 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Erdoğan'ın katılacağı yeni kabine toplantısı sonrası hafta sonu yasağı kararları belli olacak.

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Haftasonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınının seyrine göre değişen kararlar bugün kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından açıklanacak.

Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? İşte, hafta sonu olası sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

BAYRAMDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.

Ancak kesin kararın gerçekleşecek kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.