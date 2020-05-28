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Bursa'da camiden hırsızlık yapıldı

BURSA'da yarın kılınacak cuma namazı öncesi camiye hazırlık için gelen görevli hırsızlık şoku yaşadı. Cami derneğinin kasasını zorladığı fark edilen hırsızların, çay ve bir miktar bozuk parayı çaldığı ortaya çıktı.

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Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camisi'nde meydana geldi. Yarın kılınacak olan cuma namazına hazırlık için camiye gelen görevli Hasan Yılmaz, cami derneğinin kasasının zorlandığını gördü.

Çay ocağından çay çaldılar..

Etrafı kontrol eden Yılmaz, çay ocağındaki 10 kilo çay ile bozuk paraların çalındığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızların yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Temizlik için camiye geldiğini söyleyen Hasan Yılmaz, "Temizlik yaptığım sırada camın zorlanarak açıldığını fark ettim. Hırsızlar kasayı da zorlamış ama açamamışlar. Hırsızlar ocaktaki 10 kilo çay ile bozuk paraları çalmışlar" diye konuştu.

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