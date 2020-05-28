MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.