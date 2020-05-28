MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Kocaeli'deki kazaya 'Hatalı sollama' yapan sürücü sebep oldu

Mayıs ayı hacamat takvimi 2020 adetken hacamat yaptırılır mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 30-31 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı?