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Libya'da darbeci Hafter yine neye uğradığını şaşırdı: Hepsi imha edildi

Türkiye'nin oyunu yeniden kurduğu Libya'da ordu başkent Trablus’un güneyinde Halife Hafter milislerinin bulunduğu bölgelere operasyonlarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen zırhlı araçlar imha edildi.

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Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 3 zırhlı araç imha edildi.

BAE tarafından verilen araçlar imha edildi

Açıklamada, kullanılamaz hale getirilen zırhlı araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

İlerleme başladı

Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde başkentin güneyindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden geri alarak Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

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