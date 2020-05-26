ABD, Libya’ya Hafter'e desteğe giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçakların ‘Moskova’dan destek olmadığı takdirde’ Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.
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AFRICOM, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.
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Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri, uçakların ‘Moskova’dan destek olmadığı takdirde’ Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.
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