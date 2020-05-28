Rasim Ozan Kütahyalı çok sert çıktı cehennemi yaşatacağıma yemin ederim

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Habertürk'te eşi Nagehan Alçı'yla tartışan CHP'li Gürsel Erol'un “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerine tepki göstererek, "Eğer bir daha Nagehan’ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim" dedi.

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Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.

Erol'un CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatması üzerine Alçı, “Çok çirkin şeyler bunlar” diyen Nagehan Alçı da Erol'u, 17-25 Aralık'tan sonra darbecilerle işbirliği yapmakla suçladı.

Twitter'da TT listesine giren kavgada tansiyon tavan yaparken, CHP'li Erol'un isim vermeden eleştirdiği Rasim Ozan Kütahyalı, tartışmaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla katıldı.

Kütahyalı canlı yayına çıkmak isteyince, CHP'li Erol "ben kimseyi katsetmedim" dedi

Programa telefonla katılmak isteyen Kütahyalı'nın aksine CHP'li Erol, Kütahyalı ile görüşmek istemediğini söyleyerek "ben kimseyi kastetmedim." dedi. Kütahyalı ise Twitter'de korkaklıkla suçladığı Erol'a çok ağır sözlerle yüklenirken, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü Zekeriye Öz'e sahip çıktığı açıklamasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun olay Zekeriya Öz açıklamasını paylaştı

“Zekeriya Öz’ün heykeli” sözünü Nagehan söylemedi. 2009’da ben söyledim. Yüzüme karşı yüreğiniz yetiyorsa hesabı bana soracaksınız. Eğer bir daha Nagehan’ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim pic.twitter.com/3vzY8CIvfw — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 28, 2020

"Nagehan’a iftira atıyor ve öküz gibi bağırıyor"

Lütfen şu ödleğe bakın. Yayında benim sözlerimi alıntılayıp namertçe Nagehan’a iftira atıyor ve öküz gibi bağırıyor. Bir kadına kalleşçe saldırıyor. O sözleri Nagehan değil ben söyledim. Didem bunu hatırlatınca da “Ben Rasim Bey’i kast etmedim” diye korkup kaçıyor.@gurselerol62 pic.twitter.com/ZozMXte0nu — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 28, 2020

"27 Mayıs zihniyeti de böyle kancıktı"