HABER /  MEDYA

Rasim Ozan Kütahyalı çok sert çıktı cehennemi yaşatacağıma yemin ederim

İnternet Haber özel içerik

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Habertürk'te eşi Nagehan Alçı'yla tartışan CHP'li Gürsel Erol'un “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerine tepki göstererek, "Eğer bir daha Nagehan’ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim" dedi.

Abone ol

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.

Erol'un CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatması üzerine Alçı, “Çok çirkin şeyler bunlar” diyen Nagehan Alçı da Erol'u, 17-25 Aralık'tan sonra darbecilerle işbirliği yapmakla suçladı.

Twitter'da TT listesine giren kavgada tansiyon tavan yaparken, CHP'li Erol'un isim vermeden eleştirdiği Rasim Ozan Kütahyalı, tartışmaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla katıldı.

Kütahyalı canlı yayına çıkmak isteyince, CHP'li Erol "ben kimseyi katsetmedim" dedi

Programa telefonla katılmak isteyen Kütahyalı'nın aksine CHP'li Erol, Kütahyalı ile görüşmek istemediğini söyleyerek "ben kimseyi kastetmedim." dedi. Kütahyalı ise Twitter'de korkaklıkla suçladığı Erol'a çok ağır sözlerle yüklenirken, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü Zekeriye Öz'e sahip çıktığı açıklamasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun olay Zekeriya Öz açıklamasını paylaştı

"Nagehan’a iftira atıyor ve öküz gibi bağırıyor"

"27 Mayıs zihniyeti de böyle kancıktı"

 

İlgili Haberler
Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor CHP'li Alper Taşdelen'den kendi partisine eleştiri! İktidara laf yetiştirmek yerine...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da korkunç olay! Feci manzarayı gören yakınları sinir krizi geçirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü! Nazan, erkek gibi güçlüydü hakim bey
Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
Dünyada ilk kez Türkiye'de incelendi! Çamurda koronavirüse rastlandı
Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor
İlber Ortaylı'dan TRT dizisi Bugünün Saraylısı'na övgü dolu sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Nevşin Mengü kaza geçirdi! Kötü haber
Kabine toplandı! Seyahat yasağı ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu Erdoğan açıklıyor
Ekrem İmamoğlu’ndan çeşme açılışı eleştirilerine yanıt bu tarihe saygı
Kahvehaneler ne zaman açılacak 2020 haziran ayında ne zaman?
Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu milli forma giymemiş
15-25 yaş sokağa çıkma yasağı hangi gün saat kaçta çıkacaklar?
Yorumlar 1 yorum