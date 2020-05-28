Sakarya'da otomobil hırsızlarını jandarmanın zekası yakalattı

SAKARYA’da jandarma, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 kişi ile alıcı gibi irtibata geçti. 15 bin liraya satmak istedikleri otomobil için jandarmanın parçalara ayrılmaması şartıyla sözde 25 bin liralık teklifini kabul eden şüpheliler yakalandı.

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Sakarya Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan F.B.’ye ait otomobili çalan 4 kişinin kimliğini belirlendi.

Jandarma müşteri gibi irtibata geçti

Jandarma, otomobili parçalara ayırarak, ikinci el yedek parça satılan iş yeri sahiplerine satmak isteyen 4 kişi ile müşteri gibi irtibata geçti. Jandarma, şüphelilere 15 bin liraya satmak istedikleri araca karşılık parçalara ayırılmadan satın almak için sözde 25 bin lira teklifte bulundu. Bunu kabul eden 4 kişi, olay yerine alıcı gibi gelen jandarmalarla buluşunca gözaltına alındı. Araç ise hasarsız olarak ele geçirilip, sahibine teslim edildi.

2 kişi tutuklandı 2 kişi yakalandı

Akyazı ve Hendek ilçelerinde hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen A.K., B.H., S.M. ve Ö.K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve B.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.