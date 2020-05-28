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Nevşin Mengü kaza geçirdi! Kötü haber

Gazeteciliğinin yanı sıra bisiklet turnuvalarına katılarak derece elde eden Mevşin Mengü’den kötü haber geldi. Bisikletten düşen Mengü'nün omuzunda kırık oluştu.

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Bisiklet antrenmanı yaparken dikkat eksikliği nedeniyle düşen ve omzunda kırık oluşan Mengü, sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgi verdi.

Durmak yok yola devam
Instagram'da askıya aldığı kolunu gösteren bir fotoğraf paylaşan Mengü, “Bisiklet antrenmanı yaparken, kısa süreli bir dikkat eksikliği nedeniyle düştüm. Omzumda küçük bir kırık oluştu. Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir. Arada olur böyle şeyler, hayatın bir parçası durmak yok yola devam.” dedi.

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