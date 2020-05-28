Ekrem İmamoğlu’ndan çeşme açılışı eleştirilerine yanıt bu tarihe saygı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmasını sağladıkları 3. Ahmet Çeşmesi için açılış yapılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu “İnsanlar bunu başka yerlere koysa da bu aslında tarihe saygı.' dedi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, inşası devam eden Başakşehir Kayabaşı Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, merkez inşaatının 2-2,5 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek “Pandemi sürecinden dolayı açık da olsa kapalı bir tesise dönecekti. Bu gecikmeyle beraber aslında denk düşen bir sisteme oturdu. İnşallah bu yaz, pandemi sürecinin hemen bitiminde insanlarımızla burayı buluşturmak istiyoruz” dedi.



Erikli Baba türbesini ziyaret etti

Başakşehir'den Zeytinburnu'na geçen İmamoğlu, Kazlıçeşme'deki Erikli Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu'na Alevi dedesi Binali Doğan, “Rah-ı Hakikat” adlı kitabını hediye etti.

“Bize nasip oldu”

İmamoğlu'nun son durağı, semte adını veren ve İSKİ'nin yıllar sonra suya kavuşturduğu tarihi Kazlı Çeşme oldu.

Semte adını veren çeşmenin restorasyonunun Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

Burayı onarmış, teşekkür ediyoruz; tadil etmiş, güzel bir hale getirmiş ve onun yetki alanında. Bize de suyunu akıtmak nasip oldu. Bu iletişimle hemen hemen bütün tarihi çeşmelerin suyunu akıtmak istiyoruz. İnsanlar bunu başka yerlere koysa da bu aslında tarihe saygı.

Yarın 29 Mayıs; İstanbul'un fethi. Tarihe saygı, bu tür uygulamalarla, tarihi anlamakla, onu hissetmekle ve yarınlara bunu geçirmekle olur.

Çeşmenin kültürümüzdeki yerini anlatmakla olur. O bakımdan bu uygulamamız devam edecek. Beni de memnun ediyor. İnşallah bütün sularını akıtırız aziz İstanbul'un.