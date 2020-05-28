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Çağlar Söyüncü'ye Liverpool efsanesinden övgü yağdı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kariyerinin parlak döneminde, Liverpool'un eski golcüsü Emile Heskey'den övgü dolu sözler aldı. Heskey, Söyüncü'nün Liverpool için eşsiz bir transfer hamlesi olacağını söyledi.

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Liverpool'un eski golcüsü Emile Heskey, Liverpool'un Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

"Dünyanın her kulübünde rahatlıkla oynayabilir"

Liverpool'un, Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Real Sociedad'dan Diego Llorente'yi alarak önümüzdeki sezon kadrosunu kusursuz hale getirebileceğini söyleyen Heskey, "Özellikle Çağlar. Çünkü o, dünyanın her kulübünde rahatlıkla oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi. Wes Morgan ve Jonny Evans'ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü'yü övmeye devam eden Heskey, "Leicester onu herhangi bir külübe satabilir. Ancak Liverpool, onu alırsa büyük bir iş başarmış olur" dedi.

"Eşsiz transfer hamlesi olur"

Leicester'ın 24 yaşındaki savunmacıyı satmaya ikna olması durumunda Liverpool'un mutlaka milli oyuncuyu alması gerektiğini vurgulayan eski santrafor, "Çağlar, Liverpool için eşsiz bir transfer hamlesi olur" diye konuştu.

Altınordu takımıyla profesyonelliğe imza attı

Altınordu formasıyla profesyonel olan Çağlar Söyüncü, 2016 yazında 2.65 milyon euro karşılığı Freiburg'a transfer oldu. Almanya'da geçirdiği 2 yılın ardından milli stoper, 21.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester'ın yolunu tuttu. Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 35 resmi maçta forma giydi.

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