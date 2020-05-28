Google'dan korona kararı! Temmuzda ofisleri yeniden açıyor ama...

Google, salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte temmuz ayından itibaren ofislerini yeniden açmaya hazırlandığını duyurdu. Ancak kademe kademe uygulanacak plana göre, az sayıda çalışan dönüşümlü olarak ofislerde bulunacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana evden çalışma politikası izleyen Google, ofislere dönüş planını hazırladı. Google’ın CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postada, 6 Temmuz’da şehirlerde bulunan ofislerin ‘az sayıda personelle’ açılmaya başlayacağı belirtildi.

Sınırlı ve dönüşümlü mesai

Aşamalı plana göre çalışanları ‘sınırlı ve dönüşümlü’ olarak işbaşı yapacak. Örneğin her iki haftada bir gün ofis yüzde 10 kapasiteyle çalışacak.Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ofislerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için sıkı önlemler alınacak.Sundar Pichai, “Hedefimiz, güvenlik protokolleriyle tutarlı olarak gelen kişi sayısını sınırlarken aynı zamanda ofisteki zamanı pay etme şeklimizde adil olmak” dedi.Pichai, kademeli açılış planının başarılı olması halinde ofislerdeki kapasiteyi eylül itibariyle yüzde 30’a çıkarabileceklerini belirtti.

Evden çalışmaya devam etmenizi destekliyoruz

Ancak yine de çalışanların önemli bir kısmını evden çalışmaya devam etmeleri için teşvik edeceklerini vurgulayan Pichai, şu ifadeleri kullandı; “Bu takvim yılı içinde, görevlerine dönmesi gereken sadece sınırlı sayıda Google çalışanı var. Bu kişilere 10 Haziran’a kadar yöneticileri tarafından bilgi verilecek. Onun dışında kalan herkes için yıl sonuna kadar ofislere dönmek tamamen kendi rızalarına bağlı ve mümkünse evden çalışmaya devam etmenizi destekliyoruz”. Google bu dönemde uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak adına ekipman ve ofis eşyaları gibi ihtiyaçları için çalışanlarına 1000 dolar ek ödenek de verdi.