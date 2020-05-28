Hulusi Akar duyurdu! Pazar günü terhisler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

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Corona virüs önlemleri kapsamında ertelen askerlik ve terhis işlemleri işlemleri yeniden başlıyor. Peki, Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerleri ve celp tarihleri saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanı Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

Bedelli ve celp tarihleri

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Sevk tarihleri 25-29 Haziran

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

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