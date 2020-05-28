HABER /  YEREL

Kırşehir'de 24 ailenin yaşadığı bina karantinaya alındı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 24 ailenin yaşadığı binada 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Görülen vakalar sonrası 6 katlı bina, karantina altına alındı.

Abone ol

Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

2 kişiye yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemaatle cuma kılınacak 1003 şükür kurbanı kesilecek Ali Erbaş'tan açıklama
Erdoğan talimat verdi! 5 stratejik konuda çalışma başlatıldı
Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü! Nazan, erkek gibi güçlüydü hakim bey
Aile hekimliklerinde yeni dönem 'yeni normal'in kuralları açıklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı!
İstanbul'da cuma namazı kılınacak yerler 2020 il il yeni liste
Sakarya'da otomobil hırsızlarını jandarmanın zekası yakalattı
Rasim Ozan Kütahyalı çok sert çıktı cehennemi yaşatacağıma yemin ederim
Nevşin Mengü kaza geçirdi! Kötü haber
Özlem Kurt Azap kimdir aslen nereli Özlem Kurt Azap kiminle evli?
Yorumlar