Kırşehir'de 24 ailenin yaşadığı bina karantinaya alındı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 24 ailenin yaşadığı binada 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Görülen vakalar sonrası 6 katlı bina, karantina altına alındı.

Abone ol

Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

2 kişiye yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.