"Koronavirüs salgını 6 aydan fazla sürecek" IPSOS araştırma sonuçları

IPSOS'un son koronavirüs araştırmasına göre, Türkiye' de toplumun yüzde 46’sı salgının kontrol altına alınmasının 6 aydan daha fazla süreceğini belirtiyor.

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Ipsos Araştırma Şirketi, 14-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 'Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu' araştırmasını paylaştı.

IPSOS anketinde dikkat çeken sonuçlar:

"6 aydan fazla sürede kontrol altına alınabilir"

- Genel beklenti virüsün 6 aydan fazla bir süre içinde kontrol altına alınabileceği yönünde. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde salgının sona ereceğini düşünenlerde Türkiye için kısmen daha iyimser bir tablo söz konusu (Dünyada: yüzde 21; Türkiye’de yüzde 29).

- Toplumun yaklaşık üçte birinin ülkemizde salgının birkaç ay içinde biteceğine dair beklentisi bulunuyor.

- Her 4 kişiden 3'ü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini beyan ediyor.

Kuaförlere gidenlerin oranı

- Halihazırda kuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 11, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda yüzde 14 seviyesinde. Mayıs ve Haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı yüzde 32 iken, bu oran toplu taşıma için yüzde 19'a düşüyor.