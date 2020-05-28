HABER /  SAĞLIK

"Koronavirüs salgını 6 aydan fazla sürecek" IPSOS araştırma sonuçları

IPSOS'un son koronavirüs araştırmasına göre, Türkiye' de toplumun yüzde 46’sı salgının kontrol altına alınmasının 6 aydan daha fazla süreceğini belirtiyor.

Abone ol

Ipsos Araştırma Şirketi, 14-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 'Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu' araştırmasını paylaştı.

IPSOS anketinde dikkat çeken sonuçlar:

"6 aydan fazla sürede kontrol altına alınabilir"

- Genel beklenti virüsün 6 aydan fazla bir süre içinde kontrol altına alınabileceği yönünde. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde salgının sona ereceğini düşünenlerde Türkiye için kısmen daha iyimser bir tablo söz konusu (Dünyada: yüzde 21; Türkiye’de yüzde 29).

- Toplumun yaklaşık üçte birinin ülkemizde salgının birkaç ay içinde biteceğine dair beklentisi bulunuyor.

- Her 4 kişiden 3'ü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini beyan ediyor.

Kuaförlere gidenlerin oranı

- Halihazırda kuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 11, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda yüzde 14 seviyesinde. Mayıs ve Haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı yüzde 32 iken, bu oran toplu taşıma için yüzde 19'a düşüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 5 bölge için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji paylaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Alper Taşdelen'den kendi partisine eleştiri! İktidara laf yetiştirmek yerine...
Manisa'da 'beni aldattı' deyip kız arkadaşını sokakta öldürdü
Milyonların beklediği haber geldi kamu bankasından belirli dönem ödemesiz kredi
THY koronavirüs salgını nedeniyle rekor zararı açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Orhan Ak! Beşiktaş'ın kovduğu isim
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da bina alev topuna döndü canlarını zor kurtardılar
Çin'den Hong Kong üzerindeki etkisini artıracak ulusal güvenlik yasasına onay
Özlem Azap Kurt kimdir aslen nereli eşi Alpay Azap ne doktoru?
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! 2 isim de yolda
3 belediye açıktan zabıta memuru alımı yapacak! İşte detaylar
Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir kaç yaşında?
Yorumlar