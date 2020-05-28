CHP'li Özgür Özel: 2015'te YAŞ'a sunulan MİT raporu kamuoyuyla paylaşılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "MİT raporu doğrultusunda Dişli’nin emekli olması söz konusuydu ancak son anda edilmedi" açıklamasıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "2015'te YAŞ'a sunulan MİT raporu kamuoyuyla paylaşılsın" çağrısı yaptı.

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CHP'li Özel, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu 2015'te, Yüksek Askeri Şûrası’nda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin MİT’ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceği, ancak kararın son anda uygulanmadığı açıklamasını hatırlatarak, MİT Raporu’nun kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.

CHP'li Özel'in açıklaması şöyle:

"Son gece vazgeçildi"

Davutoğlu’nun “söz konusu Şura’da emekliye sevk edilerek tasfiye edilecekler arasında bulunan Mehmet Dişli’nin emekliliğe sevkinden son gece vazgeçildiğini” açıkladığını aktaran Özel, “15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yer alan Akın Öztürk ve Mehmet Dişli’ye ilişkin MİT raporlarının söz konusu Şura’ya getirilmesine rağmen bu kişilerin tasfiye edilmediğini, ayrıca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan general/amiral ve albayların da tasfiyesinin engellendiğini” belirtti.

"Akar'ın tutumu neydi?"

Söz konusu MİT Raporu’nun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla Şura’ya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Mehmet Dişli ve Akın Öztürk’ün dosyaları başta olmak üzere ilgili raporda yer alan TSK personeline yönelik işlemlerde ne yönde tutum aldığı kamuoyunca bilinmelidir. Yine ilgili rapora rağmen Mehmet Dişli’nin dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ile bu kadar yakından çalışmaya devam etmiş olması ve karargâhın en kritik noktalarına ve en mahrem bilgilere erişebilecek görevde tutulmasına neden izin verildiği de yanıtlanmalıdır. Yine dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ve dönemin MİT Müsteşarı Fidan’ın TBMM Araştırma Komisyonu’na çağrılmasına rağmen gitmemelerinin arkasında da bu raporun olabileceği anlaşılmaktadır.