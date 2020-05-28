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Yarın 15-20 yaş sokağa çıkma izni var mı 20 yaş altı kaç saat çıkacak?

Dört gün süren bayram yasağının ardından yarın yani 29 Mayıs cuma günü 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izni verilecek. Yarın 15-20 yaş arası gençler saat 11.00 ve 15.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Gençler maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak gezebilecek.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15-20 yaş arası gençler yarın yani 29 Mayıs cuma günü sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı gençler 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabileceker. 

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN: 20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verildi.

Yeni hafta için 15-20 yaş aralığında olanların 29 Mayıs’ta geçtiğimiz hafta düzenlenen esnetme kuralları ile aynı şekilde ve aynı saatlerde sokağa çıkış izni olacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK: Türkiye'de bazı sektörlerde atılan normalleşme adımları ile birlikte, yasakların ne zaman biteceği de merak ediliyor. Yasakların ne zaman sonlandırılacağı bilinmiyor. Kararın son gelecek corona virüsü verilerine göre alınacağı tahmin ediliyor.

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