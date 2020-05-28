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Adıyaman'da bir apartman karantinaya alındı

ADIYAMAN 'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 katlı apartman karantinaya alındı.

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İlçe merkezinde Karşıyaka Mahallesi'nde 20 daire bulunan 11 katlı apartmanda yaşayan 3 kişilik aileninin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişiler Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken, binada yaşayanlara da koronavirüs testi yapıldı.

Apartman sakinlerinden 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından binada karantina uygulanmasına karar verildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Binanın girişlerine şerit çekilerek, güvenlik ve sağlık tedbiri alındı.

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