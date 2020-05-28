HABER /  GÜNCEL

Ali Erbaş: Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor

"Diyanet saldırılardan güçlenerek çıkıyor" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ortaokul ve lisedekilerin yüzde 15'i değil de yüzde 25'i imam hatipte okusun, sonra üniversiteye gitsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin YouTube'daki Ramazan Bayramı özel programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam hatip okullarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor"

İmam hatip okullarından mezun olanların hepsinin ilahiyat fakültelerine gitmeyeceğini bildiklerini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15'i değil de yüzde 25'i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor. Rabbim 600 bin imam hatip öğrencisinden 60 bin imam hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1.5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin.

"Diyanet saldırılardan güçlenerek çıkıyor"

Diyanet'e yönelik saldırıda bulunulduğunu söyleyen Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' sözlerine atıfta bulunarak, "Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar. Onlar yıpratmaya çalıştıkça da teşkilatımız daha güçleniyor ve kuvvetleniyor." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Seyahat ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu? Kabine toplandı Erdoğan açıklayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlardan korona uyarısı! Şeker komasına yol açabilir
Diyarbakır'da kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı
DSÖ'den 5 ülkeye kritik koronavirüs uyarısı! Türkiye de var son 14 günde...
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu! Küme düşme kalkacak mı
Süleyman Soylu'yu etkileyen film! Hanımla beraber gözyaşları içinde izledik
Hulusi Akar duyurdu! Pazar günü terhisler başlayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da alacaklısının otomobilini çarparak durdurup sopayla dövdüler
Interpol'ün her yerde aradığı 700 bin liralık Maserati Konya'da bulundu
Cuma namazı kılınacak ilçeler İstanbul il il sorgulama-Diyanet
TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
Denizli'de önce böyle tokalaştılar sonrasına bakın
Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim bayram hangi ayda?
Yorumlar