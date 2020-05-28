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Karaman'da alacaklısının otomobilini çarparak durdurup sopayla dövdüler

KARAMAN'da, alacaklı olduklarını iddia eden Hakan O., Mehmet A. ve Yasin B. isimli şahıslar Veli Çoban'a önce otomobil ile çarptı. Daha sonra da beyzbol sopası ile dövdü. Beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran şüphelilerden Mehmet A. ve Yasin B. kaçarken, Hakan O. polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan O. 1060 Sokak’ta alacağı olduğunu iddia ettiği Veli Çoban'ı gördü. Hakan O., Veli Çoban'a otomobil ile çarptı. Otomobilden ellerinde beyzbol sopaları ile inen Mehmet A. ve Yasin B. ise, Veli Çoban'ı sokak ortasında dövdü.

Beyzbol sopası kullananlar aranıyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, yaralı Veli Çoban’a ilk müdahaleyi yaptı. Çoban ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Veli Çoban'a çarpan otomobil sürücüsü Hakan O.'yu gözaltına alırken, beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran Mehmet A. ve Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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