Pehlül Akbıyık kimdir? Esra Erol'da Tunçe'nin albay dediği kişi bakın kimmiş?

ATV Esra Erol canlı yayınında Tuğçe'nin İstanbul'dan Ankara'ya yanına gittiği albay Pehlül Akbıyık çıktı. Pehlül Akbıyık cinsel saldırı suçu işlemiş bir dolandırıcı çıktı.

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Esra Erol'un programına katılan bir anne kızı Tuğçe'nin evden kaçtığını belirtip yardım istedi. 20 yaşındaki Tuğçe Ankara'da bulundu. Koronavirüs yasağında İstanbul'dan Ankara'ya taksiyle giden Tuğçe, 'Albay ve aynı zamanda istihbaratçı olduğunu' söyleyen Pehlül Akbıyık'ın yanında çıktı. Tuğçe bu kişinin asistanı olmak için Ankara'ya gittiğini söyledi.

Pehlül Akbıyık meğer bakın kimmiş?

Kendini albay ve istihbaratçı olarak tanıtan Pehlül Akbıyık sabıkalı bir dolandırıcı ve cinsel tacizci çıktı. Pehlül Akbıyık daha önce Amasya'da ortaya çıkmış. Yanında sekreteri ile bir otele yerleşen Pehlül Akbıyık, odada sekreteri H.E.'ye tecavüz etmeye çalıştı. H.E.'nin ihbarı üzerine otele gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada polis kokartı, polis ve basın kimlikleri, kaşe ve faturalar, kameralı gözlük, telsiz, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, fotoğraf makinesi, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.

Kendini o zaman da albay olarak tanıtmış

Pehlül Akbıyık'ın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisini 'istihbaratçı jandarma albay' olarak tanıttığı öne sürülen Akbıyık'ın, tutuklu olan FETÖ üyesi yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı saptandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlül Akbıyık, gazetecilerin "Kendinizi eski Albay olarak tanıtmışsınız, doğru mu?" soruları üzerine "Genelkurmay Başkanına sorun. Ben jandarma istihbaratım da ondan. Ben kimseyi dolandırmadım" yanıtı verdi. Pehlül Akbıyık bu olay sebebiyle çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.