Seyahat yasağı kalktı 20 yaş için sürpriz karar! 1 Haziran'da açılacak yerler

ANKARA'dan beklenen yeni normalleşme kararlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Seyahat yasağı 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. 65 yaş yasağı sürerken 20 yaş için sürpriz bir değişiklik var. İşte 1 Haziran itibariyle açılacak olan yerler:

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni normalleşme kararları aldı.

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. 1 Haziran itibariyle Türkiye normal hayatına dönüyor. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu için son kez uygulanacak.

Pazartesi seyahat yasağı kalkıyor

Alınan yeni kararlar içinde en dikkat çekici olanı ise seyahat kısıtlamasına ilişkin oldu. 1 Haziran pazartesi günü itibariyle şehirler arası kısıtlama kalkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 15 ile giriş ve çıkış yasağı vardı.