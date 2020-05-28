12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da top başı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan son toplantı ile kesin kararını verdi. Heyecan 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. 7 takımın, "Küme düşme kaldırılsın" başvurusu reddedilirken; heyecan son haftalarda hat safhaya ulaşacak.