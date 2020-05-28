12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Geri sayım sona erdi, kesin karar çıktı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, kesin olarak 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri kesecek. Peki, maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları ile Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları tarihleri...
Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da top başı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan son toplantı ile kesin kararını verdi. Heyecan 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. 7 takımın, "Küme düşme kaldırılsın" başvurusu reddedilirken; heyecan son haftalarda hat safhaya ulaşacak.
Geride kalan 26 haftada 53 puanlı Trabzonspor lider; aynı puanla Başakşehir ise 2. sırada. 50 puanlı Galatasaray 3. sırada yer alırken; 49 puanlı Sivasspor 4. basamakta bulunuyor.
Alt sıralar ise adeta ateş hattı. 22 puanlı Kayserispor 18., 23 puanlı Ankaragücü 17., 25 puanlı Çaykur Rizespor 16., Yeni Malatyaspor ise 25 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.
İşte 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları ile Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları tarihleri...