Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığını belirtti.
Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır" diye konuştu.
Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.