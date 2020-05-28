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Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığını belirtti.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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