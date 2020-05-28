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Şırnak'ta HDP binasının kapısı ateşe verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP ilçe binasının kapısını ateşe veren M.B. adlı kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, HDP ilçe binasının ana giriş kapısını ateşe veren şüpheli M.B., yakalanarak gözaltına alındı.

HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nın ana giriş kapısına saat 01.00 sıralarında gelen şüpheli, yanıcı maddeyle kapıyı ateşe verdi. Kapının alt kısmı kısmen yanarken, güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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