Kütahya'nın Emet ilçesinde cuma namazı statta kılınacak

KÜTAHYA Emet ilçesinde, İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda cuma namazlarının statlarda kılınacağı belirtildi.

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İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbir kararı duyuruldu. Açıklamada, ilçedeki camilerin bahçe ve avlusunun cuma namazı kılmaya yeterli olmadığı belirtildi.

Namazlar statta kılınacak

"İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cuma namazları kılınabilecektir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde cami ve mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu cuma namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe mahallesinde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs tarihinden itibaren cuma namazları kılınabilecektir.