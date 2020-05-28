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At yarışları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 20 Mart'tan beri ara verilen at yarışları yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ülke ekonomisine ayda 200 milyon TL vergi geliri kazandıran koşuların yeniden başlaması at yarışı camiasında sevinçle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu ile Türkiye Jokey Kulübünün 83 gün ara verilecek olan yarışlar için nasıl bir takvim belirleneceği merakla bekleniyor.

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