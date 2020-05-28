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Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ifade verdi

‘Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet’ soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi.

Evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet

Adliyeye avukatlarıyla giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

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