HABER /  YEREL

Diyarbakır'da kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden 'Covid-19' hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı.

Abone ol

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

Filyasyon ekibi harekete geçti

Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi.

Toprak yolu kullanarak karantinayı ihlal etti 

Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da korkunç olay! Feci manzarayı gören yakınları sinir krizi geçirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DSÖ'den 5 ülkeye kritik koronavirüs uyarısı! Türkiye de var son 14 günde...
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu! Küme düşme kalkacak mı
Süleyman Soylu'yu etkileyen film! Hanımla beraber gözyaşları içinde izledik
Hulusi Akar duyurdu! Pazar günü terhisler başlayacak
Cemaatle cuma kılınacak 1003 şükür kurbanı kesilecek Ali Erbaş'tan açıklama
Erdoğan talimat verdi! 5 stratejik konuda çalışma başlatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de önce böyle tokalaştılar sonrasına bakın
G20'nin mal ticareti Kovid-19 etkisiyle daraldı
Premier Lig'in başlayacacağı tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklar için 'Oyun Alfabesi' paylaştı
CHP'li Özgür Özel: 2015'te YAŞ'a sunulan MİT raporu kamuoyuyla paylaşılsın
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı hafta sonu hangi illerde yasak var?
Yorumlar 5 yorum