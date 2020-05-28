Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (28 Mayıs 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4461'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 160.979'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 30 kişi daha hayatını kaybetti.

33 bin 559 test

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 33 bin 559 test yapılırken, 1182 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 461'e, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979'a yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 121 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 576 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 124 bin 369'a ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 683'e, entübe hasta sayısı ise 339'a düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım'' ifadelerini kullandı

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜÜSE İLİŞKİN SON RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ;