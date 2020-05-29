Fenerbahçe'den Kenan Karaman'a yakın takip

Fenerbahçe, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Sarı lacivertliler, ligler sona erdiğinde Kenan Karaman için girişimde bulunacak.

2 milyon Euro çıkış maddesi

TRT Spor'un haberine göre; eğer Fortuna Düsseldorf kümeye düşerse; Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 28. hafta sonunda 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

5 maçta 5 gol atmayı başardı

Sezona istediği gibi başlayamayan, 26 yaşındaki hücumcu yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 14 karşılaşma kaçırdı. 24. haftada oynanan Herhta Berlin mücadelesiyle yükselişe geçen Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla son 5 maçta 5 gol atmayı başardı.