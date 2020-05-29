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Fahrettin Altun: Temiz bir sosyal medya için çalışıyoruz

"Türkiye’de sosyal medyanın manipülatif kullanımı konusunda ne yazık ki pek çok örneğe şahitlik edebiliyoruz" diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için ulusal ve küresel çapta faaliyetler yürütüyoruz" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’ hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu klavuzun hazırlanma sebebini, "Türkiye’de sosyal medyanın manipülatif kullanımı konusunda ne yazık ki pek çok örneğe şahitlik edebiliyoruz. Terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye düşmanları sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı hedef alan saldırılarını, yalan haberleri ve kaos amaçlı pek çok içeriği sosyal medya üzerinden servis ederek algı operasyonları yürütüyor" diye açıkladı.

Sosyal medya kullanım kılavuzunun içeriği

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, hazırlanan kılavuz sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarına işaret ettiğini anlatan Altun, kılavuzda başarılı bir kullanıcı profilinin nasıl oluşturulacağına yönelik tavsiyeler bulunduğunu; öğrenciler, çocuklar, gençler ve ebeveynler için sosyal medya kullanım önerileri ile sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin güvenliğine dair bilgilerin yer aldığını ifade etti.

"Sosyal medyanın zamanında ve doğru kullanımıyla birçok toplumsal olay ve provokatif unsurların bertaraf edildiğini de gördük" diyen Altun, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkarak birlik mesajı vermesini örnek gösterdi.

"Doğru içerik oluşturulmasına öncülük etmeliyiz"

Sosyal medyanın provokasyon için kullanıldığını söyleyen ve Gezi Parkı eylemlerini işaret eden Altun, "Gezi olaylarında, terörle mücadelede, sınır dışı askeri operasyonlarımızda Türkiye ile uzaktan yakından alakası olmayan görüntüler ülkemizle ilişkilendirilerek algı operasyonları yürütüldü" dedi. Sosyal medyanda dönen asparagas haberlerden de duyduğu rahatsızlığı belirten Altun, "Temiz ve doğru bilgi sunumuna, içerik oluşturulmasına öncülük etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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