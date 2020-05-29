Manisa'da korkutan deprem! Kırkağaç merkezli 4.1 büyüklüğünde...
Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, saat 08:40'ta merkez üssü Manisa Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 08:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2020
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) https://t.co/MpLVqT9mhC
29.05.2020, 08:40:08 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.4 km#Kandilli