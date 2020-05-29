Manisa'da korkutan deprem! Kırkağaç merkezli 4.1 büyüklüğünde...

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, saat 08:40'ta merkez üssü Manisa Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 08:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.