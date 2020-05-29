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Manisa'da otomobil TIR'ın altına girdi bilanço ağır

MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, frenin patlaması sonucu önünde giden ve yavaşlayan TIR'ın altına girdi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D 300 kara yolu STR Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Demirer (23) yönetimindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araçl, aynı yönde seyir halindeyken freni patladı.

İkisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Aracı durdurmayan Demirer, önünde seyir halinde olan ve yavaşlayan Ercüment Özdemir idaresindeki 01 DOZ 90 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücürü Demirer ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Gökdemir (27), İclal Gökdemir (6) ve Miray Gökdemir (2) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Otomobilin sağ ön koltuğunda sıkışan Hatice Gökdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk çtedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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