Cristian Baroni'den derbi açıklaması: İstediğim her şey oluyordu

Fenerbahçe'de unutulmayan isimlerden Cristian Baroni, sarı-lacivertli kariyeri hakkında konuşarak Trabzonspor derbilerinde yapmak istediği her şeyin gerçekleştiğini söyledi. Baronu Benfica maçında kaçırdığı penaltıya da değindi.

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Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, sarı lacivertli günlerine dair yaşadıklarını RadyoGol'e anlattı. Baroni, "Herkes Alex De Souza ile beraber oynamak ister, zora girildiğinde onun çözüm üreteceğini düşünüyorduk. Onunla oynamak iyiydi." dedi.

Cristian Baroni'nin diğer açıklamaları şöyle:

Kendi pozisyonum dışında oynadığım oldu ama herkesi memnun etmek de mümkün değil. Zaten ben hiçbir zaman Alex ile kıyaslanmam, onunla tamamen farklı yapılarda oyuncularız. O dönemde 3-4 kulüple görüşüyordum arkadaşım Fabio Luciano'ya sordum 'Gözünü kapatıp gidebilirsin' dedi ve sonrasında taraftarın karşılaması, ilgisi alakası Fenerbahçe'de beklediğimden daha iyi karşılandım.

"Eleştirileri hak etmiyor"

Aykut Kocaman bana göre iyi bir hoca. Karakteri açısından çok iyi bir insan. Taktik anlamda tabii ki eleştiriler olabilir ama takımla iyi işler yaptı eleştirileri hak etmiyor.

"Trabzonspor maçlarında.."

Trabzonspor maçlarında yapmak istediğim her şey oluyordu, belki bu tarz maçlarda konsantrasyon iki katına çıkıyor yine de işin sırrı çalışmak. Derbi maçlarının atmosferi çok farklı oluyordu... Kadıköy'deki maçlarımızın bir sırrı yoktu yani iyi bir takımdık, taraftarın etkisi konuşulabilir burada.

Benfica ile oynadığımız UEFA yarı final maçında kaçırdığım penaltıyı olması gerektiği gibi kullandım ama kale direğine çarptı ve dışarı çıktı, şanssızlık oldu yoksa vuruşumda değişiklik yoktu.